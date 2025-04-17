Синупрет® таблетки (Sinupret® tablets)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
464,60
Экономия при брони: -121,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
437,98
Экономия при брони: -13,14 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
433,40
Экономия при брони: -90,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
496,90
Экономия при брони: -153,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
392,26
Экономия при брони: -62,76 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
433,40
Экономия при брони: -90,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
445,80
Экономия при брони: -103,49 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
496,90
Экономия при брони: -153,60 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
438,08
Экономия при брони: -107,77 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
433,40
Экономия при брони: -90,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
439,81
Экономия при брони: -110,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
391,67
Экономия при брони: -61,36 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE