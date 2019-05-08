Диклофен-гель применяют только наружно.

Препарат необходимо наносить на неповрежденные участки кожи. Не допускать попадания препарата в глаза и на другие слизистые оболочки, а при попадании необходимо промыть их достаточным количеством проточной воды. Не следует наносить гель под повязки, не пропускающие воздух (окклюзионные), необходимо избегать тепловых процедур, инсоляции (в том числе и искусственной) на участках кожи с нанесенным гелем.

Не применять одновременно с солнцезащитными, косметическими кремами, с репеллентами или другими местными средствами в зонах нанесения Диклофен-геля.

Одеваться можно не ранее чем через 10 мин после нанесения препарата, принимать душ/ванную не ранее чем через 1 ч после аппликации геля.

Обязательно вымыть руки после процедуры нанесения (кроме тех случаев, когда аппликация проводится на участке рук).

Учитывая возможное длительное применение препарата и/или нанесение на большую площадь, с осторожностью назначают (с учетом повышенного риска неблагоприятных эффектов) людям пожилого возраста, ослабленным, с низкой массой тела, с эрозивно-язвенными заболеваниями ЖКТ в анамнезе, с БА, нарушениями кроветворения, АГ, сердечной недостаточностью, тяжелыми заболеваниями печени, почек.

Не следует применять одновременно с другими препаратами, содержащими диклофенак.

При длительном применении необходим периодический контроль формулы крови и функций печени, почек, мониторинг АД, анализ кала на скрытую кровь.

Употребление алкоголя, курение повышает риск желудочно-кишечного кровотечения.

Применение в период беременности и кормления грудью. Применение препарата в период беременности противопоказано. При необходимости применения препарата в период кормления грудью во время курса лечения грудное вскармливание рекомендуется прекратить.

Дети. Опыта применения у детей в возрасте до 15 лет нет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Данных о способности препарата Диклофен-гель влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами нет.