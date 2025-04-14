Диклофен-гель (Diclofen-gel)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 5 мин
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,30
Экономия при брони: -24,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 5 мин
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,40
Экономия при брони: -9,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Одесса, ул. Болгарская, 42
3.5 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 5 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,20
Экономия при брони: -24,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 5 мин
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,80
Экономия при брони: -1,60 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Новощепный ряд, 11
4.1 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 5 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
4.7 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 5 мин
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
4.7 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,40
Экономия при брони: -9,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Одесса, бульв. Итальянский, 11
4.8 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
4.8 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 90
4.9 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 55
5.2 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 5 мин
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,40
Экономия при брони: -9,20 грн