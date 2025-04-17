Диклофен-гель (Diclofen-gel)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,40
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,40
Экономия при брони: -9,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.5 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167-А
2.7 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 43
2.7 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 193
2.9 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека твоей родини
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"