Киев
Диклофен-гель (Diclofen-gel)

Диклофен-гель (Diclofen-gel)

Чернигов (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 28 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,40
Экономия при брони: -9,00 грн
66,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,02 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,40
Экономия при брони: -9,00 грн
66,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.5 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167-А
2.7 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 43
2.7 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 193
2.9 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,10 грн
Аптека твоей родини
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,80 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное