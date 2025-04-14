Диклофен-гель (Diclofen-gel)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 37 аптеках в Днепр
Подорожник
Открыто
Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,80
Экономия при брони: -3,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,40
Экономия при брони: -11,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 49 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
3.8 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 49 мин
Днепр, ул. Мониторная, 2
4.2 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 19 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Открыто
Закроется через 49 мин
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
4.3 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,40
Экономия при брони: -11,30 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
4.3 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Днепр, пер. Штурманский, 7
4.4 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ощад аптека
Открыто
Закроется через 19 мин
Днепр, пер. Парусный, 7
4.4 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,40
Экономия при брони: -11,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 29
4.5 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,80
Экономия при брони: -3,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,80
Экономия при брони: -3,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 49 мин
Днепр, ул. Независимости, 16
4.9 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Днепр, шоссе Донецкое, 7-А
5.9 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека24
Открыто
Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Первозвановская, 3-Б
6.1 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Открыто
Закроется через 49 мин
Днепр, просп. Науки, 31
7.4 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,40
Экономия при брони: -11,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 49 мин
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
8.4 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"