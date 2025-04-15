Диклофен-гель (Diclofen-gel)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках в Львов
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,40
Экономия при брони: -11,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,30
Экономия при брони: -26,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,20
Экономия при брони: -26,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,30
Экономия при брони: -26,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,60
Экономия при брони: -30,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,80
Экономия при брони: -3,80 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,30
Экономия при брони: -26,30 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,60
Экономия при брони: -30,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,80
Экономия при брони: -3,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,30
Экономия при брони: -26,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,70
Экономия при брони: -3,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 50 мин
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,60
Экономия при брони: -30,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Бортнянского, 28
1.3 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,40
Экономия при брони: -11,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,80
Экономия при брони: -3,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Васильковского, 1
1.4 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,80
Экономия при брони: -3,80 грн