Диклофен-гель (Diclofen-gel)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках в Николаев
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,80
Экономия при брони: -1,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,00
Экономия при брони: -21,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,80
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,40
Экономия при брони: -8,80 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,80
Экономия при брони: -1,20 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Центральный, 149
4.0 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 171/15
4.1 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Николаев, ул. Южная, 39-Б
4.5 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,30
Экономия при брони: -23,70 грн
Подорожник
Николаев, просп. Богоявленский, 42-Б/1
4.5 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,40
Экономия при брони: -8,80 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Большая Морская, 21
4.8 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Николаев, просп. Мира, 1/10
4.8 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,00
Экономия при брони: -21,40 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Мира, 36/1
5.4 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Космонавтов, 78
5.7 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
6.7 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,40
Экономия при брони: -8,80 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Космонавтов, 130/7
7.7 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"