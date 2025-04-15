Диклофен-гель (Diclofen-gel)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,40
Экономия при брони: -9,30 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
3.7 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Чаривная, 68
4.9 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 222
4.9 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 6
6.4 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 17
7.9 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
7.9 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
8.0 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Парамонова, 4
8.2 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека твоей родини
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
8.6 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Народная аптека
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Запорожье, ул. Счастливая, 7
8.9 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,80
Экономия при брони: -1,70 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 5
9.8 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
10.1 км
Диклофен-гель гель туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"