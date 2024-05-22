Вітамін D 3 (холекальциферол) — життєво важливий жиророзчинний вітамін, необхідний для забезпечення діяльності практично всіх органів і систем людського організму.

Роль вітаміну D 3 в організмі:

1. Кісткова система та зуби . Вітамін D бере участь в процесі мінералізації кісткової тканини і кістковому метаболізмі за рахунок контролю фосфорно-кальцієвого обміну: регулює всмоктування кальцію в кишечнику і його реабсорбцію в нирках, підтримує необхідні рівні кальцію та фосфору в крові. Вітамін D є важливим для людей будь-якого віку, оскільки вітамін D сприяє забезпеченню міцності кісток та зубів. Вітамін D зміцнює зуби, активуючи продукцію дентину, що є основною складовою твердої тканини зубів.

Достатній рівень вітаміну D в організмі важливий для зниження ризику розвитку карієсу.

2. Ендокринна система.

Вітамін D 3 впливає на метаболізм глюкози і інсуліну, а дефіцит вітаміну D 3 є фактором ризику для розвитку інсулінорезистентності, порушення толерантності до глюкози. Вітамін D 3 може стимулювати секрецію інсуліну бета-клітинами підшлункової залози, а також опосередковано активує кальцій-залежну ендопептідазу бета-клітин, яка перетворює проінсулін в активний інсулін. Вітамін D 3 може впливати на чутливість тканин до інсуліну безпосередньо, стимулюючи експресію рецепторів інсуліну в клітинах. Вітамін D 3 позитивно впливає на ліпідний обмін, сприяючи зниженню в крові рівня загального холестерину, тригліцеридів та ліпопротеїдів низької щільності, котрі є фактором розвитку атеросклерозу, та, натомість, сприяє підвищенню рівня ліпопротеїдів високої щільності. Вітамін D 3 відіграє істотну роль в корекції ожиріння і перебігу метаболічного синдрому.

3. Репродуктивна система.

Вітамін D 3 стимулює синтез жіночих статевих гормонів: естрогену, прогестерону.

Вітамін D 3 позитивно впливає на репродуктивну функцію жінок. За недостатності вітаміну під час вагітності можливий розвиток остеопорозу та інших ускладнень, пов’язаних із демінералізацією кісткової тканини. Можливими ускладненнями вагітності при дефіциті вітаміну D є прееклампсія, гестаційний діабет, передчасні пологи тощо.

Недостатність вітаміну D є фактором розвитку бактеріального вагінозу (БВ) у вагітних. Становлення менструального циклу у підлітковому віці пов’язане зі статусом вітаміну D. Порушення еректильної функції у чоловіків може бути пов’язаним зі зниженням вмісту в крові рівнів вітаміну D 3 .

4. І мунна система.

Вітамін D 3 сприяє активації захисної функції організму, позитивно впливаючи на імунітет. Вітамін D 3 запускає в організмі синтез власних антимікробних пептидів: кателіцидинів і дефензинів.

Вітамін D 3 сприяє зниженню ризику розвитку застудних захворювань. Вітамін D 3 забезпечує регулюючий вплив на зростання, розвиток та оновлення клітин імунної системи.

Нестача вітаміну D 3 в організмі може призводити до послаблення імунного захисту організму.

5. Зір .

Розвиток діабетичної ретинопатії, як найбільш розповсюдженої причини сліпоти, та макулодистрофії (вікова макулярна дегенерація) пов’язані з дефіцитом вітаміну D. Розвиток та важкість перебігу синдрому сухого ока пов’язано з дефіцитом/недостатністю вітаміну D в організмі. Доведено, що додавання вітаміну D до раціону пацієнтів з синдромом сухого ока сприяло секреції сльози, зменшенню нестійкості сльози та зменшенню запалення поверхні очей.

6. Нервова система . Вітамін D 3 позитивно впливає на діяльність нервової системи, у тому числі психо-емоційну сферу та когнітивні функції: настрій, пам’ять, увагу, працездатність, загальний тонус організму. Вітамін D 3 бере участь у синтезі нейромедіаторів — біологічно активних речовин, за допомогою яких здійснюється передача імпульсів між нервовими клітинами. Вітамін D 3 здатний надавати позитивний вплив на синтез серотоніну та допаміну, які мають велике значення для нормального психо-емоційного стану людини.

7. Серцево-судинна система . Вітамін D 3 є важливим фактором нормального функціонування серцево-судинної системи. Вітамін D 3 позитивно впливає на важливі фактори протидії розвитку артеріальної гіпертензії: нормальне функціонування ендотелію, стан м’язової стінки судин та на процеси згортання крові.

8. Регулювання енергетичного потенціалу клітин .

Вітамін D 3 сприяє зняттю втоми і підвищенню тонусу організму через регулювання власного енергетичного потенціалу клітин. В результаті впливу вітаміну D 3 в мітохондріях клітин підвищується синтез АТФ (аденозинтрифосфату), який є власним універсальним джерелом енергії для всіх біохімічних процесів, що протікають в організмі.

9. М’язова система .

Вітамін D 3 сприяє підтримці сили м’язів і нервово-м’язової провідності, завдяки чому знижує ризик падінь та переломів. Вітамін D сприяє формуванню правильної постави і підвищенню витривалості при фізичних навантаженнях, особливо в періоди інтенсивного росту дитини. Дефіцит вітаміну D, пов’язаний з окислювальним стресом у скелетних м’язах, знижує швидкість споживання кисню, впливає на функцію мітохондрій, що призводить до розвитку атрофії м’язів.

10. Бронхо-легенева система .

Вітамін D 3 важливий для запобігання патологічних змін гладких м’язів повітроносних шляхів, бере участь у регуляції скорочення м’язів дихальних шляхів і запальну відповідь. Підтримка достатнього рівня вітаміну D в організмі позитивно впливає на перебіг БА.

Потреба у вітаміні D може підвищуватись при:

– недостатньому перебуванні на сонці;

– недостатньому споживанні продуктів, що містять вітамін D 3 ;

– вегетаріанській або низькокалорійній дієті;

– проживанні в регіонах з забрудненим довкіллям;

– дефіциті сну;

– використанні кремів з УФ-фільтрами;

– активному рості дитини.

Не є лікарським засобом.