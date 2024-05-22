Детрімакс® бебі (Detrimax® baby) (571581) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Детрімакс бебі інструкція із застосування
Характеристика
Вітамін D3 (холекальциферол) — життєво важливий жиророзчинний вітамін, необхідний для забезпечення діяльності практично всіх органів і систем людського організму.
Роль вітаміну D3 в організмі:
1. Кісткова система та зуби. Вітамін D бере участь в процесі мінералізації кісткової тканини і кістковому метаболізмі за рахунок контролю фосфорно-кальцієвого обміну: регулює всмоктування кальцію в кишечнику і його реабсорбцію в нирках, підтримує необхідні рівні кальцію та фосфору в крові. Вітамін D є важливим для людей будь-якого віку, оскільки вітамін D сприяє забезпеченню міцності кісток та зубів. Вітамін D зміцнює зуби, активуючи продукцію дентину, що є основною складовою твердої тканини зубів.
Достатній рівень вітаміну D в організмі важливий для зниження ризику розвитку карієсу.
2. Ендокринна система.
Вітамін D3 впливає на метаболізм глюкози і інсуліну, а дефіцит вітаміну D3 є фактором ризику для розвитку інсулінорезистентності, порушення толерантності до глюкози. Вітамін D3 може стимулювати секрецію інсуліну бета-клітинами підшлункової залози, а також опосередковано активує кальцій-залежну ендопептідазу бета-клітин, яка перетворює проінсулін в активний інсулін. Вітамін D3 може впливати на чутливість тканин до інсуліну безпосередньо, стимулюючи експресію рецепторів інсуліну в клітинах. Вітамін D3 позитивно впливає на ліпідний обмін, сприяючи зниженню в крові рівня загального холестерину, тригліцеридів та ліпопротеїдів низької щільності, котрі є фактором розвитку атеросклерозу, та, натомість, сприяє підвищенню рівня ліпопротеїдів високої щільності. Вітамін D3 відіграє істотну роль в корекції ожиріння і перебігу метаболічного синдрому.
3. Репродуктивна система.
Вітамін D3 стимулює синтез жіночих статевих гормонів: естрогену, прогестерону.
Вітамін D3 позитивно впливає на репродуктивну функцію жінок. За недостатності вітаміну під час вагітності можливий розвиток остеопорозу та інших ускладнень, пов’язаних із демінералізацією кісткової тканини. Можливими ускладненнями вагітності при дефіциті вітаміну D є прееклампсія, гестаційний діабет, передчасні пологи тощо.
Недостатність вітаміну D є фактором розвитку бактеріального вагінозу (БВ) у вагітних. Становлення менструального циклу у підлітковому віці пов’язане зі статусом вітаміну D. Порушення еректильної функції у чоловіків може бути пов’язаним зі зниженням вмісту в крові рівнів вітаміну D3.
4. І мунна система.
Вітамін D3 сприяє активації захисної функції організму, позитивно впливаючи на імунітет. Вітамін D3 запускає в організмі синтез власних антимікробних пептидів: кателіцидинів і дефензинів.
Вітамін D3 сприяє зниженню ризику розвитку застудних захворювань. Вітамін D3 забезпечує регулюючий вплив на зростання, розвиток та оновлення клітин імунної системи.
Нестача вітаміну D3 в організмі може призводити до послаблення імунного захисту організму.
5. Зір.
Розвиток діабетичної ретинопатії, як найбільш розповсюдженої причини сліпоти, та макулодистрофії (вікова макулярна дегенерація) пов’язані з дефіцитом вітаміну D. Розвиток та важкість перебігу синдрому сухого ока пов’язано з дефіцитом/недостатністю вітаміну D в організмі. Доведено, що додавання вітаміну D до раціону пацієнтів з синдромом сухого ока сприяло секреції сльози, зменшенню нестійкості сльози та зменшенню запалення поверхні очей.
6. Нервова система. Вітамін D3 позитивно впливає на діяльність нервової системи, у тому числі психо-емоційну сферу та когнітивні функції: настрій, пам’ять, увагу, працездатність, загальний тонус організму. Вітамін D3 бере участь у синтезі нейромедіаторів — біологічно активних речовин, за допомогою яких здійснюється передача імпульсів між нервовими клітинами. Вітамін D3 здатний надавати позитивний вплив на синтез серотоніну та допаміну, які мають велике значення для нормального психо-емоційного стану людини.
7. Серцево-судинна система. Вітамін D3 є важливим фактором нормального функціонування серцево-судинної системи. Вітамін D3 позитивно впливає на важливі фактори протидії розвитку артеріальної гіпертензії: нормальне функціонування ендотелію, стан м’язової стінки судин та на процеси згортання крові.
8. Регулювання енергетичного потенціалу клітин.
Вітамін D3 сприяє зняттю втоми і підвищенню тонусу організму через регулювання власного енергетичного потенціалу клітин. В результаті впливу вітаміну D3 в мітохондріях клітин підвищується синтез АТФ (аденозинтрифосфату), який є власним універсальним джерелом енергії для всіх біохімічних процесів, що протікають в організмі.
9. М’язова система.
Вітамін D3 сприяє підтримці сили м’язів і нервово-м’язової провідності, завдяки чому знижує ризик падінь та переломів. Вітамін D сприяє формуванню правильної постави і підвищенню витривалості при фізичних навантаженнях, особливо в періоди інтенсивного росту дитини. Дефіцит вітаміну D, пов’язаний з окислювальним стресом у скелетних м’язах, знижує швидкість споживання кисню, впливає на функцію мітохондрій, що призводить до розвитку атрофії м’язів.
10. Бронхо-легенева система.
Вітамін D3 важливий для запобігання патологічних змін гладких м’язів повітроносних шляхів, бере участь у регуляції скорочення м’язів дихальних шляхів і запальну відповідь. Підтримка достатнього рівня вітаміну D в організмі позитивно впливає на перебіг БА.
Потреба у вітаміні D може підвищуватись при:
– недостатньому перебуванні на сонці;
– недостатньому споживанні продуктів, що містять вітамін D3;
– вегетаріанській або низькокалорійній дієті;
– проживанні в регіонах з забрудненим довкіллям;
– дефіциті сну;
– використанні кремів з УФ-фільтрами;
– активному рості дитини.
Не є лікарським засобом.
Рекомендації з вживання
дієтична добавка Детрімакс® Бебі — додаткове джерело вітаміну D3. Може бути рекомендована до споживання доношеним здоровим дітям віком від 1 місяця.
Вітамін D3 сприяє регулюванню всмоктування та засвоєння кальцію і фосфору в організмі, підтриманню нормального стану кісток та зубів, нормальному функціонуванню м’язової та імунної систем, підтриманню нормального рівня кальцію в крові.
Кількість (порція) дієтичної добавки, рекомендована для щоденного споживання.
Діти віком від 1 місяця: вживати дієтичну добавку по 1 краплі (500 МО) на добу безпосередньо в ротову порожнину дитини перед годуванням; додати у чайну ложку питної води, молока чи дитячого харчування; нанести на пустушку та дати її дитині на 20–30 хв; нанести на сосок молочної залози годувальниці перед годуванням дитини. Тривалість курсу споживання узгоджується з лікарем.
За рекомендацією лікаря рекомендована добова порція дієтичної добавки та тривалість курсу споживання можуть бути змінені індивідуально.
Особливості щодо вживання.
Перед споживанням необхідно враховувати надходження вітаміну D з інших джерел харчування.
Не застосовувати одночасно з препаратами, що містять вітаміни групи D.
При одночасному застосуванні Детрімакс® Бебі з будь-якими лікарськими засобами необхідна консультація лікаря.
Перед застосуванням та в процесі застосування необхідно контролювати вміст кальцію в сечі.
Застереження щодо споживання.
Гіперчутливість до вітаміну D та прояви інтоксикації вітаміном D; виражені порушення функції нирок, сечокам’яна хвороба, підвищений вміст кальцію та/або фосфору в крові, підвищена чутливість до окремих компонентів. Не перевищувати рекомендовану порцію для щоденного споживання. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Не вживати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Перед споживанням необхідно проконсультуватися з лікарем.
Умови зберігання
зберігати у первинній упаковці виробника при температурі 15–25 °C. Зберігати в недоступному для дітей місці.