перед та під час лікування за рішенням лікуючого лікаря слід проводити аналізи крові (лейкоцитарна формула, параметри функції печінки, такі як АлАТ або АсАТ; креатинін сироватки) та ступеня сечовиділення (тест-система). Як загальна настанова, рекомендуються повторні аналізи через 14 діб після початку лікування і потім кожні 4 тижні протягом наступних 12 тижнів. Якщо результати нормальні, повторні аналізи слід проводити кожні 3 місяці. Якщо виявляються додаткові ознаки (побічні реакції), такі тести слід провести негайно.

При застосуванні месалазину повідомлялося про сечокам’яну хворобу, у тому числі випадки утворення каменів, які на 100% складалися з месалазину. Під час лікування препаратом необхідно забезпечити вживання належної кількості рідини.

Порушення функції нирок . Слід виявляти обережність щодо пацієнтів із підвищеним креатиніном сироватки або протеїнурією. У пацієнтів, у яких розвивається ураження нирок під час лікування, слід припускати можливість нефротоксичності, спричиненої месалазином. За наявності ознак розвитку порушення функції нирок лікування Асаколом слід негайно припинити і звернутися за медичною допомогою.

Дискразія крові . Дуже рідко повідомлялося про тяжку дискразію крові. При дискразії крові лікування Асаколом слід негайно припинити (ознаки незрозумілої кровотечі, гематома, пурпура, анемія, персистуюча лихоманка або біль у горлі), при підозрі або виявленні дискразії крові пацієнти повинні негайно звертатися до лікаря.

Порушення функції печінки . Повідомлялося про підвищення рівнів печінкових ферментів у пацієнтів, які приймали препарати, що містять месалазин. При застосуванні препарату Асакол пацієнтам із розладами печінки слід виявляти обережність.

Реакції підвищеної чутливості з боку серця . При застосуванні препарату Асакол зрідка повідомляли про серцеві реакції гіперчутливості, викликані месалазином (міо- або перикардит). У разі відомих попередніх серцевих реакцій гіперчутливості, викликаних месалазином, Асакол не слід застосовувати. Слід виявляти обережність щодо пацієнтів із попереднім міо- та перикардитом алергічного походження, незважаючи на те, що стало його причиною.

Захворювання легень . Пацієнтів із захворюваннями легень, особливо астмою, слід особливо ретельно контролювати під час лікування Асаколом.

Підвищена чутливість до сульфасалазину . У пацієнтів із відомою гіперчутливістю до сульфасалазину лікування Асаколом слід починати тільки під суворим наглядом лікаря. При появі гострих симптомів непереносимості, таких як абдомінальні коліки, гострий біль у животі, підвищена температура тіла, сильний головний біль або висипання на шкірі, лікування слід негайно припинити.

Виразка шлунка та дванадцятипалої кишки . З огляду на теоретичні дані, лікування пацієнтів із виразкою шлунка або дванадцятипалої кишки слід починати з обережністю.

Пацієнти літнього віку . Застосування лікарського засобу Асакол пацієнтам літнього віку рекомендується тільки за умови нормальної функції нирок і печінки; і продовжувати його слід з обережністю.

Діти . Існує незначний досвід і лише обмежені задокументовані дані щодо ефективності застосування лікарського засобу дітям.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Вагітність . Відсутні адекватні дані застосування Асаколу вагітними жінками. Проте у обмеженої кількості вагітних (627), які приймали месалазин, не було виявлено жодних негативних ефектів стосовно вагітності або здоров’я плода/новонародженого. Дотепер інші релевантні епідеміологічні дані недоступні.

У одному окремому випадку повідомлялося про ниркову недостатність у новонародженого, мати якого приймала високі дози месалазину (2–4 г, перорально) під час вагітності. Дослідження на тваринах щодо перорального застосування месалазину не вказують на прямий або опосередкований шкідливий плив на вагітність, розвиток ембріона/плода, пологи або постнатальний розвиток.

Отже, Асакол слід призначати під час вагітності тільки тоді, коли очікувана користь перевищує потенційні ризики.

Грудне вигодовування . Низькі концентрації месалазину і його N-ацетилового метаболіту були виявлені у грудному молоці людини. Клінічне значення цього явища невідоме. На сьогодні існує лише обмежений досвід застосування жінкам, які годують груддю. Не можна виключати реакцій гіперчутливості, таких як діарея, у немовлят. Отже, Асакол слід застосовувати під час годування груддю, тільки якщо очікувана користь перевищить можливий ризик. Якщо у немовляти розвивається діарея, годування груддю слід припинити.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Асакол не впливає або може виявляти незначний вплив на здатність керувати транспортними засобами та працювати з іншими механізмами.