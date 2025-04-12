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Покриття на унітаз нестерильне (Toilet cover non-sterile)

Покриття на унітаз нестерильне спанбонд №10
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 57,17 грн
В 6 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Весельський О.С.
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Медичні вироби