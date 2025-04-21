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Покриття на унітаз нестерильне (Toilet cover non-sterile)
Покриття на унітаз нестерильне (Toilet cover non-sterile)
Вінниця
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Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
557.8 км
Покриття на унітаз нестерильне №10
Весельський О.С.
60,37
Економія при броні:
-3,20 грн
57,17
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
559.8 км
Покриття на унітаз нестерильне №10
Весельський О.С.
60,20
Економія при броні:
-2,59 грн
57,61
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
563.0 км
Покриття на унітаз нестерильне №10
Весельський О.С.
59,80
Економія при броні:
-2,19 грн
57,61
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
572.5 км
Покриття на унітаз нестерильне №10
Весельський О.С.
58,50
Економія при броні:
-3,77 грн
54,73
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Амосова, 25
572.5 км
Покриття на унітаз нестерильне №10
Весельський О.С.
61,12
Економія при броні:
-3,95 грн
57,17
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, в'їзд Лікарський, 1
564.9 км
Покриття на унітаз нестерильне №10
Весельський О.С.
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
565.0 км
Покриття на унітаз нестерильне №10
Весельський О.С.
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