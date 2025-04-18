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Покриття на унітаз нестерильне (Toilet cover non-sterile)
Покриття на унітаз нестерильне (Toilet cover non-sterile)
Харків
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Доступно в 6 аптеках у Харків
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Покриття на унітаз нестерильне №10
Весельський О.С.
61,41
Економія при броні:
-3,80 грн
57,61
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Покриття на унітаз нестерильне №10
Весельський О.С.
59,76
Економія при броні:
-2,15 грн
57,61
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
6.7 км
Покриття на унітаз нестерильне №10
Весельський О.С.
59,38
Економія при броні:
-2,21 грн
57,17
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Амосова, 25
8.1 км
Покриття на унітаз нестерильне №10
Весельський О.С.
60,72
Економія при броні:
-3,55 грн
57,17
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
5.2 км
Покриття на унітаз нестерильне №10
Весельський О.С.
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, в'їзд Лікарський, 1
5.4 км
Покриття на унітаз нестерильне №10
Весельський О.С.
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