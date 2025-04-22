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Покриття на унітаз нестерильне (Toilet cover non-sterile)
Покриття на унітаз нестерильне (Toilet cover non-sterile)
Чернігів
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Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Слави, 1
381.3 км
Покриття на унітаз нестерильне №10
Весельський О.С.
60,37
Економія при броні:
-3,20 грн
57,17
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
383.1 км
Покриття на унітаз нестерильне №10
Весельський О.С.
60,20
Економія при броні:
-2,59 грн
57,61
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
383.9 км
Покриття на унітаз нестерильне №10
Весельський О.С.
59,80
Економія при броні:
-2,19 грн
57,61
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
394.0 км
Покриття на унітаз нестерильне №10
Весельський О.С.
58,50
Економія при броні:
-3,77 грн
54,73
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Амосова, 25
394.2 км
Покриття на унітаз нестерильне №10
Весельський О.С.
61,12
Економія при броні:
-3,95 грн
57,17
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Харків, в'їзд Лікарський, 1
384.1 км
Покриття на унітаз нестерильне №10
Весельський О.С.
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
384.3 км
Покриття на унітаз нестерильне №10
Весельський О.С.
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