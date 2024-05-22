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Вставка під плюсну (Insert under paws) (568165) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Вставка під плюсну (Insert under paws)
Ціна в місті Київ
від 101,40 грн
Без рецепта
1 шт від 101,40 грн
В наявності в 4 аптеках інших міст
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Виробник
Форма випуску
Ls08
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
вкладки ортопедичні