Медичні виробиОпорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючіВироби для корекції стопивкладки ортопедичніВставка під плюсну (Insert under paws) Вставка під плюсну (Insert under paws) (568165) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 101,40 грн Без рецепта 1 шт від 101,40 грн В наявності в 4 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Торговий Дім Алком Форма випуску Ls08 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби вкладки ортопедичні