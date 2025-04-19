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Вставка під плюсну (Insert under paws)
Вставка під плюсну (Insert under paws)
Львів
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
557.4 км
Вкладиш під плесно LS08 №1
Торговий Дім Алком
116,70
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Марсельська, 56
619.9 км
Вкладиш під плесно LS08 №1
Торговий Дім Алком
116,70
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
623.3 км
Вкладиш під плесно LS08 №1
Торговий Дім Алком
116,70
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
627.3 км
Вкладиш під плесно LS08 №1
Торговий Дім Алком
110,90
грн
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Аптека enter
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
628.3 км
Вкладиш під плесно LS08 №1
Торговий Дім Алком
109,30
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 14-Д
630.3 км
Вкладиш під плесно LS08 №1
Торговий Дім Алком
116,70
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д
630.5 км
Вкладиш під плесно LS08 №1
Торговий Дім Алком
109,30
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
634.8 км
Вкладиш під плесно LS08 №1
Торговий Дім Алком
116,70
грн
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