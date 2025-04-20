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Кривий Ріг
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
223.6 км
Вкладиш під плесно LS08 №1
Торговий Дім Алком
116,70
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
245.4 км
Вкладиш під плесно LS08 №1
Торговий Дім Алком
116,70
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
259.9 км
Вкладиш під плесно LS08 №1
Торговий Дім Алком
116,70
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
261.9 км
Вкладиш під плесно LS08 №1
Торговий Дім Алком
110,80
грн
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Аптека enter
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
263.0 км
Вкладиш під плесно LS08 №1
Торговий Дім Алком
109,30
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д
273.1 км
Вкладиш під плесно LS08 №1
Торговий Дім Алком
109,30
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 14-Д
273.7 км
Вкладиш під плесно LS08 №1
Торговий Дім Алком
116,70
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
373.5 км
Вкладиш під плесно LS08 №1
Торговий Дім Алком
116,70
грн
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