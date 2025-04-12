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Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії
Лецитин форте (Lecitin forte)
Ціни в містах поряд
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від
195,00
грн
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Характеристики
Виробник
АТ Пайра
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
1200 мг
Кількість штук в упаковці
40 шт.
Дієтичні добавки
2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
195,00
грн
В 299 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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