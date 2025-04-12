Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії

Лецитин форте (Lecitin forte)

ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 195,00 грн
В 299 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
АТ Пайра
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
1200 мг
Кількість штук в упаковці
40 шт.
Дієтичні добавки