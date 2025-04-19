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Лецитин форте (Lecitin forte)
Лецитин форте (Lecitin forte)
Дніпро
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
71.9 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
189,00
грн
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1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 17
131.8 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
189,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
200.6 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
201.3 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
201.5 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янка, вул. Покровська, 31-А
218.7 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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D.s.
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Зачиняється о 19:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
221.5 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
229.3 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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D.s.
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Зачиняється о 19:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
233.5 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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D.s.
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Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
234.3 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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D.s.
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Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142
236.7 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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D.s.
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Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Гоголя, 261/3
238.2 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 15:00
Черкаси, вул. Смілянська, 159/2
239.0 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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D.s.
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Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
239.6 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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D.s.
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Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
240.8 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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D.s.
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Зачиняється о 18:00
Єланець, вул. Паркова, 4/1
246.3 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Золотоноша, вул. Обухова, 3-П
251.8 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Шпола, вул. Соборна, 43
268.6 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Шпола, вул. Волонтерська, 4
268.7 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 13:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
275.4 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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