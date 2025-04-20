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Лецитин форте (Lecitin forte)
Лецитин форте (Lecitin forte)
Кривий Ріг
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Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
69.0 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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D.s.
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Зачиняється о 18:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
69.7 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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D.s.
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Зачиняється за 14 хв
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
69.8 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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D.s.
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Зачиняється о 19:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
90.2 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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Зачиняється о 18:00
Єланець, вул. Паркова, 4/1
117.1 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
146.5 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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Зачиняється о 19:00
Кам'янка, вул. Покровська, 31-А
156.0 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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Зачиняється о 19:00
Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
187.2 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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Відчиняється о 08:00
Шпола, вул. Соборна, 43
190.9 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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Зачиняється за 14 хв
Шпола, вул. Волонтерська, 4
191.4 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
192.7 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142
193.6 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 159/2
194.6 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Гоголя, 261/3
196.4 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
197.2 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
197.9 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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Зачиняється за 14 хв
Чорнобай, вул. Центральна, 81
209.8 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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Зачиняється о 18:00
Калинопіль, вул. Соборна, 36
212.4 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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Зачиняється о 18:00
Золотоноша, вул. Обухова, 3-П
219.6 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 27
229.5 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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