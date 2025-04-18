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Лецитин форте (Lecitin forte)
Лецитин форте (Lecitin forte)
Харків
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Зачиняється о 19:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
283.3 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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Зачиняється о 20:00
Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
302.4 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Золотоноша, вул. Обухова, 3-П
303.8 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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D.s.
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Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
304.7 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Гоголя, 261/3
307.1 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142
307.7 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
307.9 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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Зачиняється о 15:00
Черкаси, вул. Смілянська, 159/2
310.5 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
310.7 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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Зачиняється о 19:00
Кам'янка, вул. Покровська, 31-А
318.0 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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Зачиняється о 18:00
Канів, вул. Шевченка, 11
343.2 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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Зачиняється о 19:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 27
364.6 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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Зачиняється о 19:00
Шпола, вул. Волонтерська, 4
367.1 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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Зачиняється о 18:00
Шпола, вул. Соборна, 43
367.5 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
373.8 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
374.4 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
374.7 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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D.s.
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Зачиняється о 20:00
Велика Димерка, вул. Паркова, 1-Г
385.7 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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Вета
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Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 9
391.8 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
209,25
грн
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Зачиняється о 20:00
Калинопіль, вул. Соборна, 36
398.4 км
ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсули 1200 мг №40
АТ Пайра
225,00
грн
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