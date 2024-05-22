Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для догляду за порожниною ротаІнші засоби по догляду за порожниною ротаГель з амінофторидом Паро (Paro amin fluor gel) Гель з амінофторидом Паро (Paro amin fluor gel) (567361) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 630,00 грн Без рецепта 1 шт від 630,00 грн В наявності в 23 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Esro AG Вага 25 г Косметичні засоби 4.1.7. Інші засоби по догляду за порожниною рота