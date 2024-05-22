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Гель з амінофторидом Паро (Paro amin fluor gel) (567361) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Гель з амінофторидом Паро (Paro amin fluor gel)
Ціна в місті Київ
від 630,00 грн
Без рецепта
1 шт від 630,00 грн
В наявності в 23 аптеках
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Виробник
Вага
25 г
Косметичні засоби
4.1.7. Інші засоби по догляду за порожниною рота