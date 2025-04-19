Гель з амінофторидом Паро (Paro amin fluor gel)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
8.4 км
Гель з амінофторидом "Paro® amin fluor gel" для інтенсивної профілактики карієсу туба 25 г №1
Esro AG
Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
11.4 км
Гель з амінофторидом "Paro® amin fluor gel" для інтенсивної профілактики карієсу туба 25 г №1
Esro AG
В містах поряд
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
432.1 км
Гель з амінофторидом "Paro® amin fluor gel" для інтенсивної профілактики карієсу туба 25 г №1
Esro AG
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
434.6 км
Гель з амінофторидом "Paro® amin fluor gel" для інтенсивної профілактики карієсу туба 25 г №1
Esro AG
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
434.8 км
Гель з амінофторидом "Paro® amin fluor gel" для інтенсивної профілактики карієсу туба 25 г №1
Esro AG
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 58-А
435.5 км
Гель з амінофторидом "Paro® amin fluor gel" для інтенсивної профілактики карієсу туба 25 г №1
Esro AG
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здолбунівська, 7-Г
436.6 км
Гель з амінофторидом "Paro® amin fluor gel" для інтенсивної профілактики карієсу туба 25 г №1
Esro AG
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
437.0 км
Гель з амінофторидом "Paro® amin fluor gel" для інтенсивної профілактики карієсу туба 25 г №1
Esro AG
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
438.4 км
Гель з амінофторидом "Paro® amin fluor gel" для інтенсивної профілактики карієсу туба 25 г №1
Esro AG
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коновальця Євгена, 33/1
438.5 км
Гель з амінофторидом "Paro® amin fluor gel" для інтенсивної профілактики карієсу туба 25 г №1
Esro AG
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
438.8 км
Гель з амінофторидом "Paro® amin fluor gel" для інтенсивної профілактики карієсу туба 25 г №1
Esro AG
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
439.4 км
Гель з амінофторидом "Paro® amin fluor gel" для інтенсивної профілактики карієсу туба 25 г №1
Esro AG
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
440.3 км
Гель з амінофторидом "Paro® amin fluor gel" для інтенсивної профілактики карієсу туба 25 г №1
Esro AG
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
440.8 км
Гель з амінофторидом "Paro® amin fluor gel" для інтенсивної профілактики карієсу туба 25 г №1
Esro AG
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
441.1 км
Гель з амінофторидом "Paro® amin fluor gel" для інтенсивної профілактики карієсу туба 25 г №1
Esro AG
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 47
447.2 км
Гель з амінофторидом "Paro® amin fluor gel" для інтенсивної профілактики карієсу туба 25 г №1
Esro AG