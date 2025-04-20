Київ
Гель з амінофторидом Паро (Paro amin fluor gel)

Гель з амінофторидом Паро (Paro amin fluor gel)

Львів (адресу не вказано)
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 7
456.7 км
Гель з амінофторидом "Paro® amin fluor gel" для інтенсивної профілактики карієсу туба 25 г №1
Esro AG
630,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 47
461.7 км
Гель з амінофторидом "Paro® amin fluor gel" для інтенсивної профілактики карієсу туба 25 г №1
Esro AG
630,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
462.9 км
Гель з амінофторидом "Paro® amin fluor gel" для інтенсивної профілактики карієсу туба 25 г №1
Esro AG
630,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 58-А
467.1 км
Гель з амінофторидом "Paro® amin fluor gel" для інтенсивної профілактики карієсу туба 25 г №1
Esro AG
630,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
467.7 км
Гель з амінофторидом "Paro® amin fluor gel" для інтенсивної профілактики карієсу туба 25 г №1
Esro AG
630,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
467.7 км
Гель з амінофторидом "Paro® amin fluor gel" для інтенсивної профілактики карієсу туба 25 г №1
Esro AG
630,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
468.1 км
Гель з амінофторидом "Paro® amin fluor gel" для інтенсивної профілактики карієсу туба 25 г №1
Esro AG
630,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
468.1 км
Гель з амінофторидом "Paro® amin fluor gel" для інтенсивної профілактики карієсу туба 25 г №1
Esro AG
630,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
468.4 км
Гель з амінофторидом "Paro® amin fluor gel" для інтенсивної профілактики карієсу туба 25 г №1
Esro AG
630,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коновальця Євгена, 33/1
468.8 км
Гель з амінофторидом "Paro® amin fluor gel" для інтенсивної профілактики карієсу туба 25 г №1
Esro AG
630,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
469.1 км
Гель з амінофторидом "Paro® amin fluor gel" для інтенсивної профілактики карієсу туба 25 г №1
Esro AG
630,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
469.2 км
Гель з амінофторидом "Paro® amin fluor gel" для інтенсивної профілактики карієсу туба 25 г №1
Esro AG
630,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здолбунівська, 7-Г
473.8 км
Гель з амінофторидом "Paro® amin fluor gel" для інтенсивної профілактики карієсу туба 25 г №1
Esro AG
630,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
474.0 км
Гель з амінофторидом "Paro® amin fluor gel" для інтенсивної профілактики карієсу туба 25 г №1
Esro AG
630,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
475.5 км
Гель з амінофторидом "Paro® amin fluor gel" для інтенсивної профілактики карієсу туба 25 г №1
Esro AG
630,00 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
625.7 км
Гель з амінофторидом "Paro® amin fluor gel" для інтенсивної профілактики карієсу туба 25 г №1
Esro AG
596,90 грн
Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
628.3 км
Гель з амінофторидом "Paro® amin fluor gel" для інтенсивної профілактики карієсу туба 25 г №1
Esro AG
596,90 грн
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