Гамміс (Gummis)
7 препаратів
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Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Innovative Pharma Baltics
Форма випуску
Цукерки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
4.2. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функцій імунної системи5.2. Дієтичні добавки, що впливають на енергетичний обмін, активатори метаболізму6.1. Дієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання15.1. Дієтичні добавки для нормалізації функції зору