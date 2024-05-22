Аллева (Alleva) (565479) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Аллева інструкція із застосування
Склад
150 мл сиропу містить:
основні речовини: сухий концентрат квіток липи (Tilia L.) − 2,295 г; сухий концентрат меліси лікарської (Melissa officinalis) − 2,228 г; сухий концентрат ромашки (Matricaria recutita) − 2,228 г; екстракт пасифлори (Passiflora incarnata L.) − 1,5 г; екстракт хмелю (Humulus lupulus L.) − 750 мг; сухий екстракт плодів апельсинового дерева (Citrus simensis) − 750 мг; екстракт лаванди (Lavandula pedunculata) − 750 мг;
допоміжні речовини: аскорбат кальцію (антиоксидант); ароматизатори «Вишня» та «Грейпфрут»; сукралоза (підсолоджувач), вода очищена.
Поживна (харчова) та енергетична цінність (калорійність) на 1 мл: білки — 0,00005 г, вуглеводи — 0,3 г, жири — 0,003 г; 5,1 кДж/1,22 ккал.
Показання
Призначається у якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело біофлавоноїдів, глікозидів, дубильних речовини, каротину (провітаміну А) і аскорбінової кислоти (вітаміну С), сапонінів, флавоноїдів, а також ефірних олій і мікроелементів, білків, камеді, слизу, гіркот з метою нормалізації функціонального стану центральної нервової системи у дітей:
- з неврозоподібними станами (особливо у дітей молодшого та середнього шкільного віку), що супроводжуються руховими і психічними збудженнями;
- з порушеннями сну (труднощі засинання, поверхневий сон);
- з нейроциркуляторною дистонією;
- з підвищеним внутрішньочерепним тиском.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до складових компонентів.
Не є лікарським засобом. Без ГМО.
Спосіб застосування та дози
Дітям віком від 3 до 6 років − по 5 мл 2–3 рази на добу; дітям віком від 6 років та старше − по 5 мл 3–4 рази на добу; сироп вживають після прийому їжі, перед вживанням сироп слід збовтувати. При необхідності сироп можна розводити у питній воді, фруктовому соці.
Для дозування сиропу використовують мірний стаканчик, градуйований на 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 7,5 мл, 10 мл, 15 мл.
Курс споживання визначається лікарем індивідуально. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
Форма випуску
По 150 мл у флаконі, по 1 флакону з мірним стаканчиком у картонній коробці.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці та недоступному для дітей місці.
Виробник
Фармамаг Амбалаж Санаї ве Тіджарет A.Ш. для "Ротафарм Ілачларі Лтд. Шті.", Туреччина