Дітям віком від 3 до 6 років − по 5 мл 2–3 рази на добу; дітям віком від 6 років та старше − по 5 мл 3–4 рази на добу; сироп вживають після прийому їжі, перед вживанням сироп слід збовтувати. При необхідності сироп можна розводити у питній воді, фруктовому соці.

Для дозування сиропу використовують мірний стаканчик, градуйований на 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 7,5 мл, 10 мл, 15 мл.

Курс споживання визначається лікарем індивідуально. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.