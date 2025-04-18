Київ (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках у Київ
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Фармамаг Амбалаж Санаї ве Тіджарет
467,90
Економія при броні: -121,03 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Фармамаг Амбалаж Санаї ве Тіджарет
354,60
Економія при броні: -93,94 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Фармамаг Амбалаж Санаї ве Тіджарет
501,40
Економія при броні: -129,72 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Фармамаг Амбалаж Санаї ве Тіджарет
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
2.9 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Фармамаг Амбалаж Санаї ве Тіджарет
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Фармамаг Амбалаж Санаї ве Тіджарет
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
4.3 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Фармамаг Амбалаж Санаї ве Тіджарет
425,99
Економія при броні: -12,78 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Кочура Григорія, 4
4.4 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Фармамаг Амбалаж Санаї ве Тіджарет
473,60
Економія при броні: -125,45 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 47
5.4 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Фармамаг Амбалаж Санаї ве Тіджарет
334,63
Економія при броні: -10,04 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Фармамаг Амбалаж Санаї ве Тіджарет
373,00
Економія при броні: -39,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Фармамаг Амбалаж Санаї ве Тіджарет
373,00
Економія при броні: -39,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Мейтуса Композитора, 5
8.4 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Фармамаг Амбалаж Санаї ве Тіджарет
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Фармамаг Амбалаж Санаї ве Тіджарет
373,00
Економія при броні: -39,00 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
9.6 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Фармамаг Амбалаж Санаї ве Тіджарет
467,90
Економія при броні: -121,03 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Фармамаг Амбалаж Санаї ве Тіджарет
373,00
Економія при броні: -39,00 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
10.7 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Фармамаг Амбалаж Санаї ве Тіджарет
423,57
Економія при броні: -12,71 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
10.8 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Фармамаг Амбалаж Санаї ве Тіджарет
349,00
Економія при броні: -19,00 грн
Домашня аптечка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Здановської Юлії / Самійла Кішки, 60/5
8.8 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Фармамаг Амбалаж Санаї ве Тіджарет
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Зелена, 10
13.5 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Фармамаг Амбалаж Санаї ве Тіджарет
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
13.5 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Фармамаг Амбалаж Санаї ве Тіджарет
334,65
Економія при броні: -10,04 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
14.7 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Фармамаг Амбалаж Санаї ве Тіджарет