Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Чернігів
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Фармамаг Амбалаж Санаї ве Тіджарет
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Фармамаг Амбалаж Санаї ве Тіджарет
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Пухова, 142
3.8 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Фармамаг Амбалаж Санаї ве Тіджарет
В містах поряд
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Фармамаг Амбалаж Санаї ве Тіджарет
349,00
Економія при броні: -25,00 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
116.3 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Фармамаг Амбалаж Санаї ве Тіджарет
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Фармамаг Амбалаж Санаї ве Тіджарет
373,00
Економія при броні: -46,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баришівка, вул. Київський Шлях, 126-А
125.9 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Фармамаг Амбалаж Санаї ве Тіджарет
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Фармамаг Амбалаж Санаї ве Тіджарет
373,00
Економія при броні: -46,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
127.8 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Фармамаг Амбалаж Санаї ве Тіджарет
467,90
Економія при броні: -121,03 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
127.9 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Фармамаг Амбалаж Санаї ве Тіджарет
467,90
Економія при броні: -121,03 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
128.2 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Фармамаг Амбалаж Санаї ве Тіджарет
501,40
Економія при броні: -129,72 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
128.2 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Фармамаг Амбалаж Санаї ве Тіджарет
423,57
Економія при броні: -12,71 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
128.9 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Фармамаг Амбалаж Санаї ве Тіджарет
426,04
Економія при броні: -12,78 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
129.6 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Фармамаг Амбалаж Санаї ве Тіджарет
349,00
Економія при броні: -25,00 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
130.1 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Фармамаг Амбалаж Санаї ве Тіджарет
432,19
Економія при броні: -12,97 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
130.2 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Фармамаг Амбалаж Санаї ве Тіджарет
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Фармамаг Амбалаж Санаї ве Тіджарет
373,00
Економія при броні: -46,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Фармамаг Амбалаж Санаї ве Тіджарет
373,00
Економія при броні: -45,00 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
130.6 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Фармамаг Амбалаж Санаї ве Тіджарет
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
131.2 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Фармамаг Амбалаж Санаї ве Тіджарет