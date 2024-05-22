Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування різних групДієтичні добавки для нормалізації функції зоруГлутавіжн (Glutavision)

Глутавіжн (Glutavision) (565025) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
  • Діагнози
Глутавіжн (Glutavision)
Ціна в місті Київ
від 504,59 грн
Без рецепта
20 шт від 504,59 грн
В наявності в 276 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Гранули
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
15.1. Дієтичні добавки для нормалізації функції зору