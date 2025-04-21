Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 118 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Глутавіжн гранули саше 3 г №20
Візус Фарм
739,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Глутавіжн гранули саше 3 г №20
Візус Фарм
739,60 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Глутавіжн гранули саше 3 г №20
Візус Фарм
739,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Глутавіжн гранули саше 3 г №20
Візус Фарм
776,70
Економія при броні: -38,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Глутавіжн гранули саше 3 г №20
Візус Фарм
771,14
Економія при броні: -124,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Глутавіжн гранули саше 3 г №20
Візус Фарм
760,64
Економія при броні: -22,15 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Глутавіжн гранули саше 3 г №20
Візус Фарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Глутавіжн гранули саше 3 г №20
Візус Фарм
774,20
Економія при броні: -36,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Глутавіжн гранули саше 3 г №20
Візус Фарм
739,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Глутавіжн гранули саше 3 г №20
Візус Фарм
769,54
Економія при броні: -31,23 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Глутавіжн гранули саше 3 г №20
Візус Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Глутавіжн гранули саше 3 г №20
Візус Фарм
787,82
Економія при броні: -139,81 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Глутавіжн гранули саше 3 г №20
Візус Фарм
739,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Глутавіжн гранули саше 3 г №20
Візус Фарм
739,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Глутавіжн гранули саше 3 г №20
Візус Фарм
780,73
Економія при броні: -132,72 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Глутавіжн гранули саше 3 г №20
Візус Фарм
739,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Глутавіжн гранули саше 3 г №20
Візус Фарм
739,60 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Глутавіжн гранули саше 3 г №20
Візус Фарм
739,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Глутавіжн гранули саше 3 г №20
Візус Фарм
739,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Глутавіжн гранули саше 3 г №20
Візус Фарм
739,60 грн