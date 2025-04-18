Київ (адресу не вказано)
Доступно в 428 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Глутавіжн гранули саше 3 г №20
Візус Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Глутавіжн гранули саше 3 г №20
Візус Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Глутавіжн гранули саше 3 г №20
Візус Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Глутавіжн гранули саше 3 г №20
Візус Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Глутавіжн гранули саше 3 г №20
Візус Фарм
739,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Глутавіжн гранули саше 3 г №20
Візус Фарм
803,25
Економія при броні: -125,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Глутавіжн гранули саше 3 г №20
Візус Фарм
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Глутавіжн гранули саше 3 г №20
Візус Фарм
379,20
Економія при броні: -92,11 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Глутавіжн гранули саше 3 г №20
Візус Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Глутавіжн гранули саше 3 г №20
Візус Фарм
766,54
Економія при броні: -41,18 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Глутавіжн гранули саше 3 г №20
Візус Фарм
723,60
Економія при броні: -45,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Глутавіжн гранули саше 3 г №20
Візус Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Глутавіжн гранули саше 3 г №20
Візус Фарм
808,86
Економія при броні: -70,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Глутавіжн гранули саше 3 г №20
Візус Фарм
760,06
Економія при броні: -34,70 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Глутавіжн гранули саше 3 г №20
Візус Фарм
760,21
Економія при броні: -22,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Глутавіжн гранули саше 3 г №20
Візус Фарм
790,59
Економія при броні: -52,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Глутавіжн гранули саше 3 г №20
Візус Фарм
762,80
Економія при броні: -28,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Глутавіжн гранули саше 3 г №20
Візус Фарм
788,47
Економія при броні: -109,55 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Глутавіжн гранули саше 3 г №20
Візус Фарм
739,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
Глутавіжн гранули саше 3 г №20
Візус Фарм