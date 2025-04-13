ємності для збору сечі стерильні

Ємність для забору сечі Ангелмед (Urine collection container Angelmed)

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Ємність для забору сечі "Angelmed"
Ємність для забору сечі "Angelmed"
Стерильна 120 мл №1
Екобинт
від 9,70 грн
в 116 аптеках
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Ємність для забору сечі "Angelmed"
Ємність для забору сечі "Angelmed"
Стерильна 60 мл №1
Екобинт
від 8,73 грн
в 104 аптеках
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Ціни в Київ
від 8,73 грн
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Характеристики
Виробник
Екобинт
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
120 мл
Медичні вироби