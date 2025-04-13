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ємності для збору сечі стерильні
Ємність для забору сечі Ангелмед (Urine collection container Angelmed)
2 препарати
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Ємність для забору сечі "Angelmed"
Стерильна 120 мл №1
Екобинт
від
9,70
грн
в 116 аптеках
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Ємність для забору сечі "Angelmed"
Стерильна 60 мл №1
Екобинт
від
8,73
грн
в 104 аптеках
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Пакування
стер. 60 мл
стер. 120 мл
Ціни в
Київ
від
8,73
грн
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Характеристики
Виробник
Екобинт
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
120 мл
Медичні вироби
ємності для збору сечі стерильні
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