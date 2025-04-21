Ємність для забору сечі Ангелмед (Urine collection container Angelmed)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках у Миколаїв
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 60 мл №1
Екобинт
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 120 мл №1
Екобинт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 60 мл №1
Екобинт
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 120 мл №1
Екобинт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 60 мл №1
Екобинт
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 120 мл №1
Екобинт
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 60 мл №1
Екобинт
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 120 мл №1
Екобинт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 60 мл №1
Екобинт
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 120 мл №1
Екобинт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 60 мл №1
Екобинт
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 120 мл №1
Екобинт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 37-А
3.7 км
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 60 мл №1
Екобинт
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 120 мл №1
Екобинт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
3.8 км
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 60 мл №1
Екобинт
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 120 мл №1
Екобинт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 171/15
4.1 км
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 60 мл №1
Екобинт
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 120 мл №1
Екобинт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 60 мл №1
Екобинт
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 120 мл №1
Екобинт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
4.2 км
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 60 мл №1
Екобинт
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 120 мл №1
Екобинт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Б/33
4.9 км
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 60 мл №1
Екобинт
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 120 мл №1
Екобинт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 22
4.9 км
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 120 мл №1
Екобинт
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 22/1
5.0 км
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 60 мл №1
Екобинт
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 120 мл №1
Екобинт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Миру, 36/1
5.4 км
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 60 мл №1
Екобинт
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 120 мл №1
Екобинт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 78
5.7 км
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 120 мл №1
Екобинт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
6.7 км
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 120 мл №1
Екобинт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 128-Г/2
7.5 км
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 60 мл №1
Екобинт
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 120 мл №1
Екобинт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
7.6 км
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 60 мл №1
Екобинт
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 120 мл №1
Екобинт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Привольна, 160
7.8 км
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 60 мл №1
Екобинт
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 120 мл №1
Екобинт