Ємність для забору сечі Ангелмед (Urine collection container Angelmed)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках у Дніпро
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 60 мл №1
Екобинт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 60 мл №1
Екобинт
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 120 мл №1
Екобинт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 60 мл №1
Екобинт
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 120 мл №1
Екобинт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 60 мл №1
Екобинт
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 120 мл №1
Екобинт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 4
3.8 км
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 60 мл №1
Екобинт
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 120 мл №1
Екобинт
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 42
4.7 км
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 60 мл №1
Екобинт
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 120 мл №1
Екобинт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
4.9 км
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 60 мл №1
Екобинт
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 120 мл №1
Екобинт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Княгині Ольги, 2-Б
4.9 км
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 60 мл №1
Екобинт
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 120 мл №1
Екобинт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 27
5.0 км
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 120 мл №1
Екобинт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 60 мл №1
Екобинт
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 120 мл №1
Екобинт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Новокримська, 3-А
5.2 км
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 60 мл №1
Екобинт
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 120 мл №1
Екобинт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 7-А
5.9 км
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 60 мл №1
Екобинт
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 120 мл №1
Екобинт
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
6.1 км
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 60 мл №1
Екобинт
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 120 мл №1
Екобинт
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 57
6.4 км
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 60 мл №1
Екобинт
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 120 мл №1
Екобинт
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
6.5 км
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 60 мл №1
Екобинт
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 120 мл №1
Екобинт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Харківська / Яворницького Дмитра, 2/44
6.6 км
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 120 мл №1
Екобинт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 99
7.1 км
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 60 мл №1
Екобинт
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 120 мл №1
Екобинт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Нечая Данила, 11
7.7 км
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 60 мл №1
Екобинт
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 120 мл №1
Екобинт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 14-А
8.2 км
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 60 мл №1
Екобинт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 25-Б
8.3 км
Ємність для забору сечі "Angelmed" стерильна 60 мл №1
Екобинт