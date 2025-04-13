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Косметичні засоби для здоров'я
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом (Frog stone balsam bioactive with comfrey)
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від
63,75
грн
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Характеристики
Виробник
ІЛАН ФАРМ
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби
06 Косметичні засоби для здоров'я
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
63,75
грн
В 290 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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