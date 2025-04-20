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Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом (Frog stone balsam bioactive with comfrey)
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом (Frog stone balsam bioactive with comfrey)
Запоріжжя
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1 соціальна аптека
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Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 2-й, 38
140.9 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
72,00
грн
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Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Світловодськ, вул. Бойка Вадима, 4
194.9 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
72,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
199.4 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
199.6 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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D.s.
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Зачиняється о 19:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
210.5 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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D.s.
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Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
255.8 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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D.s.
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Зачиняється о 19:00
Кам'янка, вул. Покровська, 31-А
261.0 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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D.s.
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Зачиняється о 19:00
Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
279.4 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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D.s.
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Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
284.8 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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D.s.
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Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142
286.7 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 159/2
288.7 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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D.s.
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Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Гоголя, 261/3
288.7 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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D.s.
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Зачиняється о 17:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
289.4 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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D.s.
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Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
290.2 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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D.s.
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Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
290.8 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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D.s.
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Зачиняється о 18:00
Золотоноша, вул. Обухова, 3-П
305.8 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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D.s.
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Зачиняється о 16:00
Шпола, вул. Соборна, 43
306.6 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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D.s.
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Зачиняється о 17:00
Шпола, вул. Волонтерська, 4
306.8 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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D.s.
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Зачиняється о 18:00
Калинопіль, вул. Соборна, 36
332.9 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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D.s.
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Зачиняється о 16:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 27
336.0 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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