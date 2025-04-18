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Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом (Frog stone balsam bioactive with comfrey)
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом (Frog stone balsam bioactive with comfrey)
Харків
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Перша соціальна аптека
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Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
194.8 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
72,00
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
197.5 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
72,00
грн
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1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Глобине, вул. Центральна, 271-Б
224.5 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
72,00
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Соборна, 18/14
229.0 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
72,00
грн
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Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Світловодськ, вул. Бойка Вадима, 4
239.8 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
72,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
302.4 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Золотоноша, вул. Обухова, 3-П
303.8 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
304.7 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Гоголя, 261/3
307.1 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142
307.7 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
307.9 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 85-А
309.0 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
72,00
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 159/2
310.5 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
310.7 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кам'янка, вул. Покровська, 31-А
318.0 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Шевченка, 11
343.2 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 27
364.6 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Шпола, вул. Волонтерська, 4
367.1 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шпола, вул. Соборна, 43
367.5 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
374.4 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний з живокостом 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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