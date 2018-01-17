перед початком лікування слід виключити інші причини кровотечі. Якщо не спостерігається покращення при застосуванні Дицинону для зменшення надмірної та/або тривалої менструальної кровотечі, необхідно виключити можливі патологічні причини (наприклад наявність фіброзних утворень матки).

З обережністю слід застосовувати препарат у пацієнтів з тромбозом або тромбоемболією в анамнезі.

З огляду на ризик зниження АТ під час парентерального введення препарату його слід з обережністю застосовувати у пацієнтів з нестабільним АТ або артеріальною гіпотензією.

Якщо пацієнту необхідна інфузія декстранів, етамзилат слід застосовувати до інфузії останніх.

Препарат неефективний при зменшеній кількості тромбоцитів.

При геморагічних ускладненнях, пов’язаних із передозуванням антикоагулянтів, рекомендується застосовувати специфічні антидоти.

Застосування етамзилату у хворих із порушеними показниками згортальної системи крові можливе, але воно має бути доповнене введенням лікарських засобів, що усувають виявлений дефіцит або дефект чинників згортальної системи.

Забороняється застосовувати препарат у разі зміни кольору ін’єкційного р-ну.

Р-н Дицинону містить у якості антиоксиданту допоміжну речовину натрію метабісульфіт (E223). У чутливих пацієнтів сульфіти можуть викликати алергічні реакції, нудоту, діарею. Повідомлялося про окремі випадки виникнення анафілактичного шоку та небезпечних для життя нападів БА. Підвищена чутливість до сульфітів частіше спостерігається у хворих на БА.

При виникненні алергічних реакцій або високої температури тіла лікування слід негайно припинити і повідомити лікаря, оскільки це може бути ознакою гіперчутливості.

Застосування у хворих із нирковою недостатністю. Безпеку та ефективність етамзилату не вивчали у пацієнтів з нирковою недостатністю. Оскільки етамзилат майже повністю виводиться нирками, слід знизити дозу лікарського засобу у разі ниркової недостатності.

Лабораторні тести. У терапевтичних дозах етамзилат може знижувати показники тесту при визначенні рівня креатиніну.

Застосування у період вагітності або годування грудьми. Відсутні достовірні дані про вплив Дицинону на плід, тому препарат протипоказаний у Ι триместр вагітності. У ΙΙ та ΙΙΙ триместр вагітності застосування препарату можливе, якщо користь для матері перевищує ризик для плода.

При застосуванні препарату годування грудьми слід припинити.

Діти. Препарат протипоказаний дітям з гемобластозом (лімфатична і мієлоїдна лейкемія, остеосаркома).

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Не впливає, але при застосуванні препарату можливе виникнення запаморочення, що слід враховувати під час керування транспортними засобами або іншими механізмами.