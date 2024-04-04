р-н в/в (повільно) або в/м; оптимальна добова доза для дорослих 10-20 мг/кг, яка вводиться за 3-4 прийоми (у більшості випадків вводять вміст 1-2 амп. 3-4 р/добу); добова доза для дітей = 1/2 дози для дорослих; оперативні втручання: за 1 год до оперативного втручання - в/в або в/м 1-2 амп.; під час операції - в/в 1-2 амп.; введення цієї дози можна повторити; після операції вводити 1-2 амп. кожні 4-6 год до зникнення ризику кровотечі; неонатологія: в/м у дозі 10 мг/кг (0,1 мл = 12,5 мг); лікування розпочати протягом перших 2-х год. після народження; вводити кожні 6 год протягом 4 діб до сукупної дози 200 мг/кг; можна застосовувати місцево (шкірний трансплантат, видалення зуба) за допомогою змоченої стерильної марлевої серветки; можливе комбіноване застосування p/os форми з парентеральним введенням; табл. приймати під час або після їди, запиваючи невеликою кількістю води; добова доза для дорослих 1000-1500 мг 2-3 р/добу; перед операцією - 250-500 мг/год до операції; після операції - по 250-500 мг кожні 4-6 год. до зникнення ризику кровотечі; при менорагії призначати по 500 мг 3 р/добу (1500 мг) 10 днів, починаючи з 5-го дня від очікуваного початку менструації до 5-го дня наступного менструального циклу; добова доза для дітей = 1/2 дози для дорослих.