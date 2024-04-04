ЕТАМЗИЛАТ (ETAMSYLATUM) Діюча речовина
впливає на першу стадію механізму гемостазу (взаємодія між ендотелієм та тромбоцитами); підвищує адгезивність тромбоцитів, нормалізує стійкість стінок капілярів, знижуючи т.ч. їх проникність, інгібує біосинтез простагландинів, які спричиняють дезагрегацію тромбоцитів, вазодилатацію та підвищену проникність капілярів; у результаті цього час кровотечі значно зменшується.
профілактика і контроль крововиливів у поверхневих і внутрішніх капілярах різної етіології, особливо якщо кровотеча зумовлена ураженням ендотелію, зокрема: профілактика та лікування кровотеч під час та після хірургічних операцій в отоларингології, гінекології, акушерстві, урології, стоматології, офтальмології та пластичній хірургії; профілактика і лікування капілярних кровотеч різної етіології і локалізації: гематурія, метрорагія, первинна гіперменорея, гіперменорея у жінок з внутрішньоматковими протизаплідними засобами, носова кровотеча, кровотеча ясен; неонатологія (тільки р-н): профілактика перивентрикулярної кровотечі у недоношених немовлят.
р-н в/в (повільно) або в/м; оптимальна добова доза для дорослих 10-20 мг/кг, яка вводиться за 3-4 прийоми (у більшості випадків вводять вміст 1-2 амп. 3-4 р/добу); добова доза для дітей = 1/2 дози для дорослих; оперативні втручання: за 1 год до оперативного втручання - в/в або в/м 1-2 амп.; під час операції - в/в 1-2 амп.; введення цієї дози можна повторити; після операції вводити 1-2 амп. кожні 4-6 год до зникнення ризику кровотечі; неонатологія: в/м у дозі 10 мг/кг (0,1 мл = 12,5 мг); лікування розпочати протягом перших 2-х год. після народження; вводити кожні 6 год протягом 4 діб до сукупної дози 200 мг/кг; можна застосовувати місцево (шкірний трансплантат, видалення зуба) за допомогою змоченої стерильної марлевої серветки; можливе комбіноване застосування p/os форми з парентеральним введенням; табл. приймати під час або після їди, запиваючи невеликою кількістю води; добова доза для дорослих 1000-1500 мг 2-3 р/добу; перед операцією - 250-500 мг/год до операції; після операції - по 250-500 мг кожні 4-6 год. до зникнення ризику кровотечі; при менорагії призначати по 500 мг 3 р/добу (1500 мг) 10 днів, починаючи з 5-го дня від очікуваного початку менструації до 5-го дня наступного менструального циклу; добова доза для дітей = 1/2 дози для дорослих.
гіперчутливість до етамзилату або до будь-якого іншого інгредієнта препарату (особливо до натрію метабісульфіту); БА; г. порфірія; підвищене згортання крові; тромбози; тромбоемболії; гемобластоз (лімфатична і мієлоїдна лейкемія, остеосаркома) у дітей.
головний біль, запаморочення, припливи, парестезії нижніх кінцівок, тромбоемболія, артеріальна гіпотензія, зниження перфузії тканин, що самостійно відновлюється через деякий час, нудота, блювання, діарея, абдомінальний біль, АР, гіперчутливість, висипи на шкірі, кропив’янка, свербіж, анафілактичний шок, загострення перебігу БА, описано випадок ангіоневротичного набряку, агранулоцитоз, нейтропенія, тромбоцитопенія, артралгія, астенія, підвищена температура, бронхоспазм, г. порфірія, свербіж, почервоніння.