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Д-манноза (D-mannose) (562828) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Д-манноза (D-mannose)
Ціна в місті Київ
від 1015,38 грн
Без рецепта
20 шт від 1015,38 грн
В наявності в 18 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Рідина
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
10.3. Дієтичні добавки для підтримки функції і зниження ризику загострень запальних захворювань сечостатевої системи