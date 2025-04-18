Київ (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1648,06
Економія при броні: -77,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1667,79
Економія при броні: -97,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1637,02
Економія при броні: -66,91 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14-А
7.0 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Макіївська, 7
8.1 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
8.7 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1651,38
Економія при броні: -81,27 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ялтинська / Литвинського, 24/23
9.8 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 87
9.9 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1640,17
Економія при броні: -70,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Порика Василя, 7-А
9.9 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1648,69
Економія при броні: -78,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
10.7 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1662,27
Економія при броні: -92,16 грн
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Черкаси, вул. Надпільна, 340
159.5 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1054,00
Економія при броні: -47,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Лубни, пл. Ярмаркова, 2-А
182.6 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1613,35
Економія при броні: -61,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 28
190.0 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1651,57
Економія при броні: -99,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
202.1 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1620,84
Економія при броні: -68,64 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
202.1 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Б
247.3 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
248.6 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1653,60
Економія при броні: -101,40 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 65
257.6 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1608,67
Економія при броні: -56,47 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 13
346.6 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна