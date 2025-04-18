Харків (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Харків
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1649,33
Економія при броні: -79,22 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 64
5.3 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1641,96
Економія при броні: -80,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
6.2 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1637,25
Економія при броні: -76,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307
6.6 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1662,98
Економія при броні: -101,82 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
7.2 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1636,31
Економія при броні: -75,15 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
8.0 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1665,42
Економія при броні: -95,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 160
9.2 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1682,15
Економія при броні: -112,04 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
35.9 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1642,12
Економія при броні: -80,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
35.9 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1616,54
Економія при броні: -55,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 58
164.1 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1653,29
Економія при броні: -101,09 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 27-А
164.1 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
839,26
Економія при броні: -54,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
167.7 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1582,48
Економія при броні: -107,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8-А
168.1 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1672,36
Економія при броні: -102,25 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/1
168.2 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1296,05
Економія при броні: -54,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
184.6 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1611,17
Економія при броні: -58,97 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
184.9 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1658,00
Економія при броні: -87,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 53-К
185.5 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1636,28
Економія при броні: -84,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Миру, 12
185.5 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1640,81
Економія при броні: -88,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
185.9 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1667,64
Економія при броні: -115,44 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
187.5 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1653,29
Економія при броні: -101,09 грн