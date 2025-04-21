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Д-манноза (D-mannose)
Д-манноза (D-mannose)
Миколаїв
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 1
114.6 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1687,20
Економія при броні:
-117,09 грн
1570,11
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
149.1 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1340,00
Економія при броні:
-122,00 грн
1218,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
151.3 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1677,10
Економія при броні:
-106,99 грн
1570,11
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
151.8 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1631,34
Економія при броні:
-61,23 грн
1570,11
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 13
162.9 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1340,00
Економія при броні:
-110,00 грн
1230,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Д
163.4 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1665,58
Економія при броні:
-95,47 грн
1570,11
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Ж
163.4 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1636,60
Економія при броні:
-84,40 грн
1552,20
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
177.1 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1340,00
Економія при броні:
-130,00 грн
1210,00
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
177.2 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1650,17
Економія при броні:
-97,97 грн
1552,20
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Б
179.5 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1319,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 28
241.2 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1631,76
Економія при броні:
-79,56 грн
1552,20
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
255.6 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1320,00
Економія при броні:
-140,00 грн
1180,00
грн
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Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
256.6 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1320,00
Економія при броні:
-130,00 грн
1190,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
258.3 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1300,00
Економія при броні:
-120,00 грн
1180,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
258.8 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1300,00
Економія при броні:
-120,00 грн
1180,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Симчича Мирослава, 51
261.0 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1641,75
Економія при броні:
-71,64 грн
1570,11
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
261.9 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1300,00
Економія при броні:
-110,00 грн
1190,00
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 65
263.1 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1626,46
Економія при броні:
-74,26 грн
1552,20
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4-А
263.5 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1300,00
Економія при броні:
-44,00 грн
1256,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Соборна, 18-А
264.6 км
D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл №20
Новеко Україна
1688,14
Економія при броні:
-118,03 грн
1570,11
грн
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