Дієтичні добавки, що підтримують моторно-евакуаторну функцію ШКТ

Сенадексин (Senadexinum)

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Сенадексин Віта
Сенадексин Віта
Таблетки 180 мг тм vitacore №500
Мехта Хелскер
від 394,32 грн
в 299 аптеках
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Сенадексин
Сенадексин
Таблетки тм tabula vita №100
Красота та Здоров'я
від 150,00 грн
в 5 аптеках
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Сенадексин
Сенадексин
Таблетки №10
ІЛАН ФАРМ
від 17,00 грн
в 2 аптеках
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Ціни в Київ
від 17,00 грн
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Характеристики
Виробник
Мехта Хелскер
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
180 мг
Кількість штук в упаковці
500 шт.
Дієтичні добавки