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Дієтичні добавки, що підтримують моторно-евакуаторну функцію ШКТ
Сенадексин (Senadexinum)
3 препарати
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Сенадексин Віта
Таблетки 180 мг тм vitacore №500
Мехта Хелскер
від
394,32
грн
в 299 аптеках
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Сенадексин
Таблетки тм tabula vita №100
Красота та Здоров'я
від
150,00
грн
в 5 аптеках
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Сенадексин
Таблетки №10
ІЛАН ФАРМ
від
17,00
грн
в 2 аптеках
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Дозування
180 мг
Кількість штук в упаковці
10
100
500
Виробник
ІЛАН ФАРМ
Красота та Здоров'я
Мехта Хелскер
Ціни в
Київ
від
17,00
грн
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Характеристики
Виробник
Мехта Хелскер
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
180 мг
Кількість штук в упаковці
500 шт.
Дієтичні добавки
8.4. Дієтичні добавки, що підтримують моторно-евакуаторну функцію ШКТ
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