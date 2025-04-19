Львів (адресу не вказано)
Доступно в 334 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Сенадексин таблетки №10
ІЛАН ФАРМ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Сенадексин Віта таблетки 180 мг №500
Мехта Хелскер
421,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Сенадексин Віта таблетки 180 мг №500
Мехта Хелскер
421,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Сенадексин таблетки №10
ІЛАН ФАРМ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Сенадексин Віта таблетки 180 мг №500
Мехта Хелскер
421,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Сенадексин Віта таблетки 180 мг №500
Мехта Хелскер
421,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Сенадексин таблетки №10
ІЛАН ФАРМ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Сенадексин Віта таблетки 180 мг №500
Мехта Хелскер
421,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Сенадексин Віта таблетки 180 мг №500
Мехта Хелскер
421,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Сенадексин Віта таблетки 180 мг №500
Мехта Хелскер
421,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Сенадексин таблетки №10
ІЛАН ФАРМ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Сенадексин Віта таблетки 180 мг №500
Мехта Хелскер
421,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Сенадексин Віта таблетки 180 мг №500
Мехта Хелскер
421,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Сенадексин таблетки №10
ІЛАН ФАРМ
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, пл. Кропивницького, 2
0.9 км
Сенадексин таблетки №10
ІЛАН ФАРМ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Сенадексин Віта таблетки 180 мг №500
Мехта Хелскер
421,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
0.9 км
Сенадексин таблетки №10
ІЛАН ФАРМ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Сенадексин Віта таблетки 180 мг №500
Мехта Хелскер
421,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Стара, 1
0.9 км
Сенадексин таблетки №10
ІЛАН ФАРМ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Сенадексин Віта таблетки 180 мг №500
Мехта Хелскер
508,41
Економія при броні: -28,32 грн