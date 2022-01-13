Фармакодинаміка. Мупіроцин є головним антибактеріальним компонентом групи структурно залежних метаболітів, що утворюється шляхом ферментації Pseudomonas fluorescens. Механізм дії мупіроцину полягає у пригніченні бактеріальної ізолейцил-трансфер-РНК-синтетази, завдяки чому перехресна резистентність з іншими антибіотиками не очікується.

Мупіроцин при застосуванні у мінімально інгібуючих концентраціях має бактеріостатичні властивості, а при застосуванні у більш високих концентраціях, які досягаються при місцевому застосуванні — бактерицидні властивості.



Зазвичай чутливі мікроорганізми: Staphylococcus aureus* Streptococcus spp. Мікроорганізми, набута резистентність яких може бути проблемою: Метицилінрезистентний Staphylococcus aureus (MRSA) Метицилінрезистентний коагулазонегативний Staphylococci (MRCoNS) Резистентні мікроорганізми: Corynebacterium spp. Micrococcus spp.