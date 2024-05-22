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Бронхоплант подорожник (Bronchoplant psyllium) (559722) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Бронхоплант подорожник (Bronchoplant psyllium)
Ціна в місті Київ
від 149,80 грн
Без рецепта
1 шт від 149,80 грн
В наявності в 233 аптеках
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Виробник
Об'єм
100 мл
Дієтичні добавки
7.3. Дієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів дихання