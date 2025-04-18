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Бронхоплант подорожник (Bronchoplant psyllium)
Бронхоплант подорожник (Bronchoplant psyllium)
Харків
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Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаське, вул. Лісна, 9-Б
155.8 км
Бронхоплант сироп подорожника від кашлю флакон 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
186,64
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 7-А
202.0 км
Бронхоплант сироп подорожника від кашлю флакон 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
186,64
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
414.2 км
Бронхоплант сироп подорожника від кашлю флакон 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
186,64
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Київ, вул. Хороброго Святослава, 5
414.6 км
Бронхоплант сироп подорожника від кашлю флакон 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
186,64
грн
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1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Коцюбинське, вул. Доківська, 5-В
424.0 км
Бронхоплант сироп подорожника від кашлю флакон 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
186,64
грн
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