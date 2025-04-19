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Бронхоплант подорожник (Bronchoplant psyllium)
Бронхоплант подорожник (Bronchoplant psyllium)
Дніпро
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Доступно в 1 аптеках у Дніпро
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1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 3
4.3 км
Бронхоплант сироп подорожника від кашлю флакон 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
186,64
грн
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Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 113
4.8 км
Бронхоплант сироп подорожника від кашлю флакон 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
186,64
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 7-А
12.5 км
Бронхоплант сироп подорожника від кашлю флакон 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
186,64
грн
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В містах поряд
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 17-В
32.6 км
Бронхоплант сироп подорожника від кашлю флакон 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
186,64
грн
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Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Томаківка, вул. Шосейна, 22
72.9 км
Бронхоплант сироп подорожника від кашлю флакон 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
186,64
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 14
283.9 км
Бронхоплант сироп подорожника від кашлю флакон 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
186,64
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 1-А
383.5 км
Бронхоплант сироп подорожника від кашлю флакон 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
186,64
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 47
398.9 км
Бронхоплант сироп подорожника від кашлю флакон 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
186,64
грн
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1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Княжа, 33
427.0 км
Бронхоплант сироп подорожника від кашлю флакон 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
186,64
грн
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1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Бородянка, вул. Центральна, 345
436.0 км
Бронхоплант сироп подорожника від кашлю флакон 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
186,64
грн
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1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-Е
736.3 км
Бронхоплант сироп подорожника від кашлю флакон 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
186,64
грн
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