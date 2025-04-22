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Бронхоплант подорожник (Bronchoplant psyllium)
Бронхоплант подорожник (Bronchoplant psyllium)
Чернігів
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братиславська, 48-А
121.9 км
Бронхоплант сироп подорожника від кашлю флакон 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
186,64
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 37/20
126.7 км
Бронхоплант сироп подорожника від кашлю флакон 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
186,64
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Березань, вул. Привокзальна, 1
130.9 км
Бронхоплант сироп подорожника від кашлю флакон 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
186,64
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 13
131.5 км
Бронхоплант сироп подорожника від кашлю флакон 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
186,64
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хороброго Святослава, 5
133.1 км
Бронхоплант сироп подорожника від кашлю флакон 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
186,64
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гребінки, вул. Київська, 105
188.7 км
Бронхоплант сироп подорожника від кашлю флакон 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
186,64
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 17
309.5 км
Бронхоплант сироп подорожника від кашлю флакон 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
186,64
грн
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Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 16
384.7 км
Бронхоплант сироп подорожника від кашлю флакон 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
186,64
грн
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Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Петриківка, просп. Калнишевського Петра, 28
390.2 км
Бронхоплант сироп подорожника від кашлю флакон 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
186,64
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самар, вул. Гетьманська, 20
426.3 км
Бронхоплант сироп подорожника від кашлю флакон 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
186,64
грн
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Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
428.7 км
Бронхоплант сироп подорожника від кашлю флакон 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
186,64
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
430.7 км
Бронхоплант сироп подорожника від кашлю флакон 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
186,64
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/3
471.0 км
Бронхоплант сироп подорожника від кашлю флакон 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
186,64
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
490.7 км
Бронхоплант сироп подорожника від кашлю флакон 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
186,64
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Петропавлівка, вул. Соборна, 19
498.6 км
Бронхоплант сироп подорожника від кашлю флакон 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
186,64
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 92-Г
541.4 км
Бронхоплант сироп подорожника від кашлю флакон 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
186,64
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
564.7 км
Бронхоплант сироп подорожника від кашлю флакон 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
186,64
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Борислав, вул. Коваліва, 33-Б
607.9 км
Бронхоплант сироп подорожника від кашлю флакон 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
186,64
грн
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